طوارئ في الأهلي قبل قمة الزمالك بنهائي كأس مصر

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، حالة الطوارئ داخل صفوف الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023) المقرر لها يوم 8 مارس الجاري في السعودية.

وأصبح لا صوت يعلو فوق صوت تحقيق لقب كأس مصر، هو الشعار الذى رفعه الجهاز الفني للأهلي وسط حالة من التركيز على الجميع من أجل تحقيق نتيجة جيدة علي غريمه الزمالك.

وتأهل الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على أنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل 3/3.

ولعب الأهلي أمام الزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارا للفارس الأبيض، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وكان أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك في موسم 1927-1928، حينها فاز الأهلي بهدف دون رد، وآخر لقاء جمع بين الفريقين، في نهائي الكأس كان في موسم 2020-2021، وحينها فاز الأبيض بهدفين لهدف.

وحذر كولر لاعبيه من الاستهتار أمام الزمالك، وجاء ذلك خلال اجتماع كولر مع اللاعبين قبل السفر إلي السعودية يوم الأربعاء المقبل وطالبهم بعدم التهاون وخاصة من الناحية البدنية وعدم التفريط في الفرص السهلة ومحاولة إحراز هدف مبكر ليربك حسابات المنافس.

كما طالبهم باستغلال الهجمات المرتدة السريعة وتشكيل ضغط متواصل ومستمر علي مرمي الزمالك وإغلاق مفاتيح اللعب من الأجناب والعمق من خلال الرقابة اللصيقة والهجوم المنظم واللعب الجماعي وغلق المساحات خلف لاعبي خط الوسط وتشكيل جبهة هجومية والوصول إلي مرمي الزمالك وتهديده من خلال التسديدات القوية من خارج المرمي.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد قمة نهائي كأس مصر المرتقبة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم أجنبي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشار مؤخرًا إلى اقتراب الحكم الدولي محمد معروف، من إدارة قمة نهائي كأس مصر، بين الأهلي والزمالك، إلا أنه بعد رفض القطبين التحكيم المصري، قررت لجنة الحكام إسنادها لطاقم أجنبي، بعد تمسك الفريقين المارد الأحمر ومنافسه الزمالك بذلك.

وتضرب الإصابات الطويلة عددا من لاعبي الأهلي الأساسيين، ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، والذي تعرض لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني خضع على أثرها لعملية جراحية، كما تأكد غياب أليو ديانج لاعب وسط الفريق الذي من المقرر أن يخضع لجراحة في الركبة، ويفتقد الأهلي لخدمات مدافعه ياسر إبراهيم والذي أصيب بتمزق في الخلفية.

ويتأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض عن قمة الكأس المرتقبة، وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية، مع غياب محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأبيض بسبب نفس الإصابة، بينما يجري تجهيز زياد كمال للمشاركة.