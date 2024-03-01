الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات غذائية شمالي قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، صباح الجمعة، بتوجيهات ملكية، 3 إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عددًا من المواقع شمالي قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي. ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تابعة لسلاح الجو الملكى.

ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوى على قطاع غزة.

