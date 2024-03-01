معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في منطقة العطار غربي خان يونس

اندلعت معارك ضارية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطار غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأمس الخميس، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على كافة أنحاء قطاع غزة، وبتوجية الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين المدنيين، فاستشهد أكثر من 70 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة المئات، جراء النيران الإسرائيلية التي فتحها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، استهدفت منازل المواطنين غرب مدينة خان يونس، واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين جراء تلك الغارات.

واستشهد 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف، وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن توقف مولدات المستشفيات يجعلها بمثابة نقاط طبية ضعيفة، وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة.