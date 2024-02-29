ننشر اشتراطات دخول سائحي دول "الحمى الصفراء" إلى مصر

أعلنت وزارة السياحة والاثار، عن الاشتراطات الصحية المقررة من وزارة الصحة والسكان للطب الوقائي والخاصة بالقادمين من الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء أو الذين امضوا فترة ترانزيت أكثر من ١٢ ساعة بأحد مطارات هذه الدول.

وتلقت الوزارة خطاب من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يتضمن الاشتراطات الصحية المقررة لدخول الى الاراضي المصرية، مشيرا إلى انه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة قدوم بعض السياح من بعض الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء ولا يحملون شهادات التطعيم الدولية الخاصة بمرض الحمى الصفراء ولا يحملون شهادات التطعيم الدولية الخاص بمرض الحمى الصفراء بما يخالف قوانين الحجر الصحي والاشتراطات المقررة للدخول الى الأراضي المصرية.

وطالبت الوزارة، كافة الشركات السياحية بضرورة حصول الراكب القادم من الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء على شهادة تطعيم دولية سارية تفيد التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء، والتنبيه بضرورة الاحتفاظ بشهادة التطعيم الدولية الدالة على التطعيم بحوزة كل قادم وتقديمها الى سلطة الحجر الصحي عند الوصول الى المطارات المصرية، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مخاطر قد تهدد الصحة العامة وتؤثر على حركة السياحة في مصر نظرا لما يتعرض له السائح من تعطيل لبرنامجه السياحي.