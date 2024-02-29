جرائم بدافع الإنجاب| سيدة تحاول اختطاف طفل بالطالبية.. وخمسينى ينتحر شنقًا بالبدرشين

بعد رحلة طويلة مع الوحدة، نبحث عن من نرضي دينه وخلقه لتأسيس عائلة وأسرة صغيرة، ولكن تكون الصدمة حينما نعلم إنه ليس لنا نصيب من الإنجاب، فتتحطم جميع آمالنا فى تكوين الأسرة التى طالما حلمنا بها، فالبعض يسلم أمره للقضاء والقدر، والبعض يسلك طرقا غير مألوفة انتقاما لإشباع رغبته فى الإنجاب.

ففى منطقة الطالبية قامت احدى السيدات بمحاولة اختطاف طفل من داخل محل ألعاب، وبعد ان تم القبض عليها تبين أنها حاولت اختطاف الطفل بدافع تبينه بعد فشلها فى تحقيق رغبتها فى الإنجاب.

بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بضبط سيدة أثناء محاولة اختطاف طفل داخل محل ألعاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم التقابل مع والد الطفل "سليم" 3 سنوات.



وبمناقشته، أفاد بأنه أثناء تواجده وزوجته ونجله حاولت ربة منزل خطف الطفل عقب تركه بمفرده إلا أن والدة الطفل تمكنت من رؤيتها وقامت بمساعدة المتواجدين بضبط المتهمة.

وبمناقشة المتهمة تبين أنها ربة منزل تحمل جنسية دولة السودان، وأقرت بمحاولتها اختطاف الطفل لكونها متزوجة منذ 9 سنوات ولم تتمكن من الإنجاب، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



أما فى البدرشين فأقدم مزارع، يبلغ من العمر 58 عامًا، على الانتحار داخل منزله بواسطة الشنق، تاركًا خلفه أسرة محطمة وسط أسباب شديدة الحزن والأسى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة المزارع "ربيع. س" داخل منزله بالبدرشين.

وفور تلقي البلاغ، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وقد تبين أن سبب الوفاة هو الانتحار بسبب عدم قدرته على الإنجاب، بعد أن تركته زوجته بسبب هذه المشكلة، ما تسبب في تدهور حالته النفسية وصولًا إلى قراره بإنهاء حياته.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.