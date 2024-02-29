وزير العدل الفلسطيني: ما جرى أثناء إرسال المساعدات الإنسانية يخالف تدابير العدل الدولية

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الجرائم الإسرائيلية الحالية تتزامن في قطاع غزة مع انطلاق فكرة الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن الشعب الفلسطيني يتسائل أين القانون الدولي الدستوري وقانون حقوق الإنسان.

وأضاف في حديثه، أن القانون الدولي إذا لم يقترن بجزاء وعقوبة يكون عبارة عن نظرية على الورق.

وأشار إلى أن ماجرى اليوم أثناء إرسال المساعدات الإنسانية يخالف كافة التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية.

وتابع: "مسئولية ما حدث اليوم من صراع وانتهاك صهيوني تقع على عاتق هذه المنظمات الدولية".

وذكر أنه لا توجد ملاحقة أو مسائلة للكيان الصهيوني على ما يقوم به من انتهاكات كثيرة ومتلاحقة.

