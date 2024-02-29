ورش للشباب ورسوم متحركة للأطفال على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لدورته الـ٢٥، مجموعة ورش للشباب بالمجان، تضم ورشة السيناريو يديرها "محمود خليل"، وورشة التكوين فى الكادر السينمائي إخراج وتصوير وديكور المهندس أحمد سعد الدين، وإقامة ورش الرسوم المتحركة لأطفال الإسماعيلية، وذلك على هامش فعاليات المهرجان وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وبدأت الورش صباح اليوم الخميس ومن المقرر أن تعقد يوميا على مدار انتهاء المهرجان في ٥ مارس الجاري. وتحتوي الورش على كل من ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة تحريك الصلصال، ورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام.