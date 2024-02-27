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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بروفة نهائية قبل افتتاح الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

بروفة نهائية قبل
بروفة نهائية قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية
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أنهت لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية في دورتها الـ 25 اليوم الثلاثاء الاستعدادات النهائية للمهرجان والمقرر أن ينطلق مساء غد الأربعاء بقصر الثقافة بحي الشيخ زايد.

ووزعت لجنة المتطوعين في اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم وأماني صيام كل  الأدوار علي فرق المتطوعين من الجنسيين، وتم توزيعهم على فرق التنظيم والاستقبال وفريق اللجنة الإعلامية.

وعقدت اللجنة بروفة نهائية لحفل الافتتاح لاستقبال ضيوف المهرجان، خلال الحفل  فيما تم مناقشة التجهيزات النهائية في أماكن العروض المختلفة وورش العمل المقرر إقامتها علي هامش المهرجان.

ووجه مسئولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفاعليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

ينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر انعقاده فى الفترة 28 فبراير الجارى وحتي 5 من شهر مارس بحضور عدد من مخرجي الافلام من مختلف أنحاء العالم.

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