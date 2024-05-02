ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس 2 مايو 2024 بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 34596، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بحصيلة الإصابات في غزة، فقد أشارت المصادر ذاتها، إلى ارتفاع الإصابات إلى 77816 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في غزة، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 51 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.