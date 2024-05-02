جوائز تصل لـ500 ألف جنيه.. "تعليم القاهرة" تعلن شروط المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير المديرية، عن تفعيل المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين من طلاب المدارس.

وجاءت تفاصيل وشروط المسابقة، الآتي:

طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من كافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي (فنى - عام - تجريبي - قومى - خاص - فني متطور.. إلخ).

شروط المسابقة:

1. يكون الطالب مقيد في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)

2. يتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف.

3. أن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة.

4. عمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة.

5. يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته.

6. في حالة مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط.

7. يتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

مجالات المسابقة:



1 - الطاقة "Energy" وتشمل الطاقة الفيزيائية "EGPH"، والطاقة الكيميائية "EGCH".

2 - البيئة "Environment" وتشمل الهندسة البيئية "ENEV" ، والبيئة وعلوم الأرض "EAEV".

3 الروبوتات والآلات الذكية "ROBO"

- الأنظمة البرمجية "Systems Software" وتشمل هندسة البرمجيات "SOFT"، والأنظمة المدمجة "EBED".

5- الذكاء الاصطناعي "AI"

الدعم المادي لكل فريق:

يوجد دعم مادي لكل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه (مرحلة التصفيات قبل الأخيرة).

معايير التقييم النهائية:

تطبق هذه المعايير على النسخة المطورة من الفكرة في المرحلة النهائية للمسابقة وليس في مرحلة تقديم الأفكار.

1. ملائمة عنوان الابتكار وارتباطه بالفكرة.

2. وضوح المشكلة الأساسية التي يعالجها الابتكار

3. الإبداع والتميز في عرض الفكرة وقابليتها للتطوير.

4. وضوح خطوات تنفيذ فكرة الابتكار.

5. جودة الفكرة المقترحة.

6. تميز الابتكار عن الابتكارات الموجودة حاليا.

7. تحديد الصعوبات / التحديات خلال فترة تنفيذ الابتكار.

8. وضوح قابلية تطبيق الابتكار على أرض الواقع.

9. ملائمة الحلول المقترحة لحل تلك الصعوبات / التحديات.

10. مدى وضوح الصور أو الرسومات الواردة في الابتكار ووضوح وصفها.

11. وضوح الجهة المستفيدة من الابتكار.

12. مدى وضوح النموذج الأولي للابتكار.

13. عرض المسابقات التي شارك بها الفريق بابتكاره سابقا سواء دوليًا أو محليا.

14. عرض المراكز التي حصل عليها الفريق اثناء مشاركته في المسابقات الدولية أو المحلية.

15. وضوح خطة الاستدامة لفكرة المشروع.

جوائز المسابقة

. قيمة جوائز المسابقة تصل إلى 500000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري فقط لا غير) موزعة على المراكز الثلاثة الأولى في كل مجال كما يلي:

المجال الأول

الطاقة "Energy"

الجائزة الأولي

50000 جنيه مصري

الجائزة الثانية

30000 جنيه مصري

الجائزة الثالثة

20000 جنيه مصري

المجال الثاني البيئة "Environment"

الجائزة الأولي

50000 جنيه مصري

الجائزة الثانية

30000 جنيه مصري

الجائزة الثالثة

20000 جنيه مصري

المجال الثالث

الروبوتات والآلات الذكية "ROBO"



الجائزة الأولي

50000 جنيه مصري

الجائزة الثانية

30000 جنيه مصري

الجائزة الثالثة

20000 جنيه مصري



“المجال الرابع”

الأنظمة البرمجية "Systems Software

الجائزة الأولي

50000 جنيه مصري

الجائزة الثانية

30000 جنيه مصري

الجائزة الثالثة

20000 جنيه مصري

المجال الخامس

الذكاء الاصطناعي "AI"الجائزة الأولي

50000 جنيه مصري

الجائزة الثانية

30000 جنيه مصري

الجائزة الثالثة

20000 جنيه مصري

