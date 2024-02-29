الفريق أسامة ربيع يتابع نشاط بناء 5 لنشات إسعاف بحري واثنين فايبر جلاس ببورتوفيق

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مجموعة من مواقع العمل و منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

وتأتي الجولة التفقدية في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بكل من شركة ترسانة السويس البحرية و ترسانة بورتوفيق البحرية.

وبدأت الجولة، بزيارة رئيس الهيئة لشركة ترسانة السويس البحرية حيث تفقد قطاع ورش الشركة المختلفة، ووجه بالإسراع في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للشركة والتي بدأت برفع كفاءة وتطوير ورشة النجارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل واستحداث ورشة دهانات الأثاثات، والعمل بالتوازي على تطوير ورش المواسير والحدادة وغيرها.

كما تابع رئيس الهيئة أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على الحوض الجاف بالشركة حيث تستمر أعمال الصيانة للوحدة "St. HELENA" طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف الدولية.

وشملت الجولة التفقدية تفقد الحوض العائم حمولة ٥٥ ألف طن، والذي يستقبل في الوقت الحالي كل من سفينة تزويد الوقود "المجد السعودي" وسفينة الركاب "AYLAH" التابعة لشركة الجسر العربي لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لتجديد شهادات صلاحية الإبحار.

واطلع رئيس الهيئة على مستجدات خطة إعادة تأهيل المعدات الحيويه وعلي رأسها المعدات الثقيله والقائمه علي خدمه الوحدات البحريه بأحواض الشركه باعتبارها أحد أهم مقومات العمليه الانتاجية حيث تم تأهيل عدد ٢ رافعة أفراد و٣ أوناش شوكة ضمن خطة التطوير عبر إجراء أعمال صيانة شاملة لرفع درجة جاهزيتهم وتقليل النفقات الناجمة عن الأعطال والخروج من الخدمة أو في حالة الشراء من جديد.

وخلال الزيارة التفقدية، حرص رئيس الهيئة على الاستماع لعمال الترسانة و حثهم على الالتزام بمعايير الجودة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والارتقاء بالمستوى الفني للأعمال المطلوبة وتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد بما يمكن معه زيادة موارد الشركة ورفع تصنيفها.

وعقب ذلك توجه الفريق ربيع إلى ترسانة بورتوفيق البحرية، حيث كان في استقباله المهندس عبد الخالق عوض الله مدير إدارة الترسانات، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

واطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء الوحدات البحرية حيث تابع الفريق ربيع أعمال بناء لنشين من طراز ووتركرافت بمصنع الفيبر جلاس، يبلغ طول اللنش 13.70 متر ، وعرضه 3.70 متر ، بغاطس 1.18 متر، وسرعته 20 عقدة.

كما تعرف على مستجدات أعمال بناء ٥ لنشات إسعاف بترسانة بورتوفيق البحرية ضمن بنود التعاقد مع هيئة الإسعاف المصرية وذلك بعد وصول القالب الخاص باللنش بما يمكن معه توريد اللنشات خلال فترة التعاقد المتفق عليها.

واطلع رئيس الهيئة على جهود الترسانة في دعم خطة تطوير ورفع كفاءة الوحدات البحرية والبدء برفع كفاءة ٥ لنشات بحرية تابعة لشركة الرباط والأنوار من خلال القيام بأعمال تجديدات في أبدان اللنشات وتغيير مجموعات الدفع بأخرى جديدة،كما تابع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم للوحدة pms 4 والكراكة العاشر من رمضان وثلاثة معديات.

في كلمته، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تحقيق الاستفادة المثلى من أصولها وتنمية مواردها ضمن استراتيجيتها الطموحة لتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى ما تتمتع به ترسانات وشركات الهيئة من فرص واعدة للاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من مقومات بشرية وفنية.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجية شاملة لتطوير ترساناتها من خلال جهود إعادة الهيكلة الإدارية والفنية ، فضلا عن اعتماد خطط تسويقية جديدة تعتمد على تلبية المتطلبات السوقية عبر عدة آليات بإدخال أنشطة جديدة للعمل وتطوير قدراتها وإمكانياتها، فضلا عن بحث عقد شراكات مع كبرى الشركات والترسانات العالمية.