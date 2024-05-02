وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون المشتركة

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، بعباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني لمتابعة ملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والحجر الزراعي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات .

جاء ذلك على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وخلال اللقاء أكد "القصير" أن العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة وخاصة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان، وأضاف أنه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدريين الزراعيين من الجانبين مشيرا إلى استمرار التواصل بين اللجان الفنية في البلدين .

من جانبه أشاد الوزير اللبناني بالتعاون البناء والمستمر بين مصر ولبنان في الأنشطة الزراعية المختلفة موجها الشكر الى القيادة السياسية المصرية لمساندتها الدائمة لبلاده.

أكد الوزير اللبناني أن بلاده ترغب في التعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى، حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض للمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بحضور بعض السادة وزراء الزراعة العرب وكذلك المنظمات العربية والدولية.