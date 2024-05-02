تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات مرورية متقطعة على امتداد الطريق وصولا إلى تقاطع كوبري أكتوبر، الذي توجد عليه كثافات مرورية، وتقل تلك الكثافات تدريجيا لدى مستشفى العباسية، بينما تختفي تماما عند محطة مترو الاستاد.

وتوجد سيولة مرورية في شارع الموسكي، ولكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية خلال الساعات القادمة، كما أن هناك كثافات مرورية متقطعة في شارع رمسيس باتجاه العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجد كثافات مرورية متقطعة في شارع الهرم بداية من المستشفى وصولا إلى الجيزة، كما توجد كثافات مرورية عالية أعلى كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح.

وتظهر كثافات نسبية في شارع فيصل الموازي لشارع الهرم في الوقت الحالي، إذ تبدأ الكثافات من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة تقل تدريجيا لدى محطة التعاون.