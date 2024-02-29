السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد استلام 7000 شتلة بالمرحلة الثانية من "100مليون شجرة"

شهد محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اصطفاف سيارات تحمل ٧٠٠٠ شتلة شجرة مثمرة وخشبية نصيب محافظة الإسماعيلية من البروتوكول المُوقَّع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، المرحلة الثانية، في حضور م. تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل وممثل وزارة الإنتاج الحربي وممثلي الأحياء والمراكز وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة".

وأكد السكرتير العام أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، يأتي استمرار تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

وتضمنت الشتلات أنواع، (أكاسيا جلوكا، كونو كاربس، كزورينا، نبق، جوافة، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفي، ورمان).

وتسلمت الأحياء الثلاثة ومركز ومدينة القنطرة شرق ومديرية التربية والتعليم، الأعداد الخاصة بها وبدأت على الفور في زراعة الأشجار ضمن نطاقها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوزيع الشتلات على المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم، طبقًا للاحتياج لاستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الرى السليمة.