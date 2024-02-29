الأطباء تعلن الشروط والاوراق المطلوبة لـ"إعانة الكوارث"

أعلنت نقابة الأطباء، الأوراق المطلوبة، وشروط انضمام الأعضاء وأسرهم (الزوجة والأولاد)، في «لجنة الكوارث»، التابعة للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، للحصول إعانة مالية حال الوفاة.

وأوضحت اللجنة الاجتماعية، وفق بيان، اليوم الخميس، أن الأوراق المطلوبة للاشتراك هي: صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وإثبات قرابته من عضو الجمعية العمومية للنقابة، وصورة كارنيه العضو، وصورة بطاقته، وأصل التقرير الطبي لقريبه، على أن يكون موضح به سبب الوفاة «الكارثية»، وصورة شهادة الوفاة.

وأضافت: «يتم أيضا تقديم أطل خطاب من البنك مدون به رقم الحساب في أحد البنوك التالية، البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك الإسكندرية، على أن يكون العضو قد سدد الاشتراك السنوي للنقابة».