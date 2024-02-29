مكتبة الإسكندرية تحتفل بالذكرى الـ94 لميلاد المخرج شادي عبد السلام.. الخميس المقبل

تحتفل مكتبة الإسكندرية بالذكرى الـ94 لميلاد الفنان والمخرج السكندري الشهير شادي عبد السلام، من خلال إقامة ندوة ومعرض لمطبوعات من أعماله الفريدة.

تقام الاحتفالية في مقر "بيت السناري" بحي السيدة زينب، بالقاهرة، يوم الخميس الموافق، 7 مارس الساعة 6.00 مساءً ويتحدث فيها عن ذكرياتهم مع شادي عبد السلام كل من الفنانة سوسن بدر ومهندس المناظر أنسي أبو سيف والسينمائي مجدي عبد الرحمن، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين والمهتمين وطلبة الفنون الجميلة.

وتفخر مكتبة الإسكندرية بأن يكون ضمن أروقتها معرض "عالم شادي عبد السلام" والذي يضم ما يقرب من 350 عملا فنيا أصليا تم إنتاجهم خلال مشوار حياته الفني القصير في مدته والثري في محتواه، هذا بالإضافة إلى مكتبته الخاصة ومقتنياته الشخصية، وملحق بالمعرض قاعة "آفاق" وهي صالة عرض يعرض بها يوميًا الأفلام التي أخرجها شادي عبد السلام.