دورة إسعافات أولية لطلاب صيدلة بني سويف الأهلية

نظمت كلية التمريض دورة إسعافات أولية لطلاب الفرقة الأولى كلية الصيدلة الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وإشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي، والدكتور السيد سابق منسق كلية التمريض، والدكتورة رانيا محمد سرحان منسق كلية الصيدلة.

وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من هذه الدورات هو اكساب الطلاب المعلومات والمهارات الخاصة بالإسعافات الأولية، واللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن التدريب شمل تطبيقات السلامة والأمان والعديد من جوانب الإسعافات الأولية منها؛ التنفس الصناعي وكيفية التصرف أثناء الحوادث ونقل المصابين، وكيفية التعامل مع الأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والجروح، والنزيف والحروق والكسور والإغماء والغيبوبة والتشنجات والتسمم، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية للحالات الطارئة للأفراد التي قد تحدث في محيط العمل وكيفية التعامل الأمن معها.