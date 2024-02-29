إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بإصابة شابًا فلسطينيًا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال اقتحام البلدة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية، بعدة آليات عسكرية، وداهم الاحتلال عدد من المنازل داخل البلدة، كما نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية خلال اقتحام البلدة.

واستشهد، أمس الأربعاء، 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى طفلين شهيدين في مجمع الشفاء الطبي، وما زال هناك 7 أطفال آخرين في حالة خطيرة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

كما طالبت المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية شمال قطاع غزة، وأكدت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.