احذر من سرطان المعدة.. فقدان الشهية والتعب المستمر أبرز الأعراض

هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يفتك بجسم الإنسان، من بين أخطر الأنواع انتشارا هو سرطان الأمعاء أو سرطان المعدة لذلك يجب إدراكك لأي من العلامات التحذيرية لسرطان الأمعاء، والذي يُسمي أيضا بسرطان القولون والمستقيم، يمكن أن ينقذ حياتك، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وأوضح تشارلز إيفانز، استشاري جراحة القولون والمستقيم في مستشفى ويلينجتون ببريطانيا: "يمكن أن يظهر سرطان القولون والمستقيم مع أعراض أقل انتشارا".

ووفقا لتشارلز، ثلاثة من هذه الأعراض هي: التعب المستمر، وفقدان الوزن غير المقصود، وفقدان الشهية.

التعب المستمر

إن التعرض دائما للإرهاق المستمر صرفا عن مقدار النوم الذي تحصل عليه قد يكون انذار مبكر للخطر .

قال تشارلز: "يمكن أن يكون الإرهاق علامة أقل شيوعا لسرطان القولون والمستقيم، خاصة إذا كنت تشعر بالتعب المستمر حتى بعد الحصول على قسط كافي من الراحة".

ولقد أظهرت الدراسات العلمية أن التعب عادة ما يكون عرضا غير مقصود لسرطانات مثل سرطان الرئة والأمعاء.

ويمكن أن يؤدي سرطان الأمعاء إلى نقص الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى فقر الدم، الذي يتميز بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

إذا كنت تعاني من فقر الدم، فمن الطبيعي أن تشعر بالتعب الشديد ويجب عدم تجاهل التعب المستمر والذهاب للطبيب المختص فورا.

فقدان الوزن غير المقصود وفقدان الشهية

إذا كنت تشعر بنقص الوزن دون تغيير نظامك الغذائي أو نمط حياتك وتجد أن شهيتك تقل، فيجب استشارة الطبيب.

وقال تشارلز: "قد تكون هذه التغييرات مرتبطة باضطرابات في كيفية عمل الجهاز الهضمي، ربما بسبب وجود سرطان الأمعاء".

أعراض السرطان

أشارت إحدى الدراسات إلى أن نقص الوزن العرضي غالبا يحدث نتيجتة مع سرطان الأمعاء علي الأكثر من بين واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بسرطان الأمعاء فقدوا وزنهم دون أن يحاولوا ذلك.وعلى الرغم من ذلك، غالبا ما يفشل الأشخاص المصابين في التعرف على هذا كمؤشر مبكر لسرطان الأمعاء.

تشمل العلامات الأخرى لسرطان الأمعاء ما يلي:

-تغيرات في برازك، مثل وجود براز أكثر ليونة أو إسهال أو إمساك غير طبيعي.

-الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك.

-وجود دم في برازك، والذي قد يبدو باللون الأحمر أو الأسود.

-ألم في البطن.

-كتلة في بطنك.

-الانتفاخ.

للتعرف على هذه العلامات الأقل شيوعا، كن على دراية بما يشعر به جسمك.

تحقق بانتظام من وجود أي تغييرات، وأخبر الطبيب بالأعراض المستمرة، وقم بإجراء فحوصات منتظمة للأمعاء.