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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. وكيل تعليم المنيا يتفقد المدرسة البريطانية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد المدرسة البريطانية
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تفقد اليوم الأربعاء  حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا المدرسة البريطانية ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، في زيارة ميدانية للمدرسة البريطانية للغات.

رافق وكيل الوزارة الدكتور علي عبد السلام رجب، مدير عام التعليم العام، وعلي الصغير، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، والدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد فاروق، مدير التعليم الخاص، وهاني يسري مدير مكتب وكيل الوزارة وكان في استقبالهم الدكتور طلال أحمد معوض، رئيس مجلس الإدارة.

وحرص وكيل الوزارة على حضور الطابور الصباحي وبرنامج الإذاعة المدرسية وقاموا بتحية العلم مع  الطلاب، كما قاموا بزيارة عدد من الحجرات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية ومتابعة انتظام العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة.

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المدرسة البريطانية حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا تعليم المنيا محافظة المنيا وزارة التربية والتعليم