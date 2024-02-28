علي فرج يتأهل لنهائي بطولة شيكاغو المفتوحة للإسكواش

تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا، إلى نهائى بطولة شيكاغو المفتوحة للإسكواش 2024، بعد الفوز فى لقاء مصرى دجلاوى خالص على زميله مازن هشام المصنف السابع بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

7-11 ، 11-8 ، 7-11 ، 11-3 ، 11-2 .

بهذا الفوز تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة إلى نهائي البطولة لمواجهة السوبرمان النيوزلندى بول كول.

وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي وتستمر حتى اليوم الأربعاء، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.