بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من تخفيف الملابس

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه عقب الانخفاض الذي حدث في درجات الحرارة بالأمس وسجلت العظمى على القاهرة حوالي 21 درجة مئوية، اليوم ستبدأ مرة أخرى قيم درجات الحرارة في الارتفاع ونتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، بجانب عدم وجود أي سحب مؤثرة وهو ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات والعظمى ستسجل 24 درجة مئوية.

وتابع، أن درجة الحرارة غدًا الخميس ستسجل 27 درجة مئوية ويوم الجمعة تصل درجة الحرارة العظمى لـ 30 درجة مئوية صباحا، موضحًا أن فترات الليل ستشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ وفرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز 10 درجات مئوية"، مضيفة:" يجب ألا نقوم بتخفيف الملابس ومازالنا في فصل الشتاء ".