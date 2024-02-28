النيابة تأمر بإرسال عينة مخدرات للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزة أجنبي في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة أجنبي وآخر بمنطقة التجمع الخامس إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة في ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته ( بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.