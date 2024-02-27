خالد منيب: نستعد لطرح ألبوم يضم 10 أغانٍ جديدة

كشف الفنان خالد منيب، نجل الملحن الراحل أحمد منيب، عن خطة تهدف لإحياء تراث والده الموسيقي، ومن بين 80 أغنية لم ترى النور من ألحان أحمد منيب، يعمل حاليًا مع المنتج ريتشارد الحاج على اختيار 10 أغاني، بصوت "منيب"، لطرحها من خلال ألبوم خلال الفترة المقبلة.

وقال "خالد منيب" في بيان صحفي: "الأغاني لعدد من الشعراء الكبار، نكشف عن تفاصيلها قريبًا، وسيتم تقديمها باستخدام أحدث تقنيات التوزيع الموسيقي، متوقعًا أن تكون تجربة مميزة، وتلقى جماهيرية ضخمة".

وأضاف : "هدفنا هو الحفاظ وإعادة إحياء تراث أحمد منيب، سواء بطرح أغاني قديمة بتوزيع حديث، أو من خلال إعادة صياغة أغاني لتقديمها من خلال منيب باند، كونه نافذة مهمة لتسويق أعمال منيب".

وكشف "خالد منيب" سبب توقف منيب باند قائلًا: "واجهنا أزمات مادية بسببها توقف الباند، وقت أزمة كورونا، وقتها تعرضنا لحالة من الإحباط، بسبب ضعف الجماهير وتجنب الذهاب للمسارح والتجمعات، وفي هذا التوقيت كان ضروري دعم أصوات الفرقة ومنحهم الفرصة في تقديم أعمال فردية، لم ننسحب و كان المفترض أن تقدم الفرقة أصوات جديدة لكن لم يحدث ذلك، وهو ما نسعى له حاليًا، ولهذا السبب اعتذرت عن حفلات في دار الأوبرا المصرية، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للأوبرا، و نحضر لعودة قوية بالحفلات مع إعادة تأسيس منيب باند بمشاركة أصوات جديدة ومع بعض الدعاية ستكون الأمور أفضل".



