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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يكرم منسقي الكليات الفائزة بجوائز التميز الحكومي والمقيمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث منسقى الكليات الفائزة بالجوائز الداخلية لجائزة مصر للتميز الحكومى والتى سبق الإعلان عنها وهى كلية الصيدلة فى المركز الأول، وكلية الحاسبات والمعلومات فى المركز الثانى، وجاءت كلية الهندسة الإلكترونية فى المركز الثالث، حيث تم إهداء شهادات تقدير لمنسقى الكليات الفائزة تقديرا لمجهوداتهم فى تحقيق هذا الإنجاز بحضور الدكتور علاء رضوان منسق عام جامعة المنوفية للتميز الحكومى.

كما كرم رئيس الجامعة المقيمين الذين عملوا ضمن منظومة جائزة مصر للتميز الحكومى ومجهوداتهم فى تقييم الكليات ومتابعة تطبيق معايير الجائزة.

وجه رئيس الجامعة التهنئة للمكرمين والشكر لما بذلوه من مجهودات كبيرة لتقييم الأداء بجميع الكليات ومتابعة تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة، مؤكدا على أهمية المشاركة فى المسابقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أطلقها لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تستهدف تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الأرتقاء بمست التنمية المستدام الحاسبات والمعلومات الدكتور احمد القاصد