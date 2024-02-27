فلسطين.. استشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة، خلال مواجهات تخوضها المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام المدينة ومخيم الفارعة.

كما أضافت، أن الاحتلال نشر قناصته فوق أسطح المباني العالية، خلال اقتحام المدينة والمخيم، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، لوكالة أنباء "وفا"، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في شن غارات جوية، وقصف مدفعي على الفلسطينيين، في كافة أنحاء قطاع غزة، فقام الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، بـ 3 غارات جوية على حي الدرج والزيتون والصبرة، في مدينة غزة، كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.