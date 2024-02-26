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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. بنزيما وحجازي على رأس تشكيل الاتحاد أمام الوحدة

الاتحاد
الاتحاد
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أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق الاتحاد، تشكيل اللاعبين لمواجهة الوحدة، اليوم، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في إطار الجولة 22 من الدوري السعودي.

ويُعاني الاتحاد من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، حيث يفقد خدمات فواز الصقور، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، مارسيلو جروهي، وفيصل الغامدي، وقرر جالاردو الاعتماد على سعد الموسى وأحمد حجازي وعمر هوساوي وزكريا هوساوي في الخط الدفاعي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – عمر هوساوي – سعد الموسى

خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – مروان الصحفي

خط الهجوم: رومارينيو – عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن برصيد 34 نقطة، فيما يأتي الوحدة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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