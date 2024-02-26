رسميًا.. بدء إجراءات الانتخابات بالغرف السياحية

أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال اجتماع المجلس المنعقد اليوم أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية في 15/2/2024 بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد، ونفاذاً لها اتخذ مجلس الاتحاد قراراً بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن إنعقاد عموميات الغرف تمهيداً لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التى نصت عليها اللائحة.

وأضاف الوصيف أن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض اسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت او الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنه للفصل فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة.

وتقدم أحمد الوصيف بالشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الوزير أحمد عيسى وللجان تسير أعمال الغرف وأعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة، متمنيا أن تتم العملية الانتخابية بنجاح، وتسفر عن تولي أفضل العناصر التي تمثل القطاع.