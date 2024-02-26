ننشر أسماء الفائزين بانتخابات المهندسين

تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي منذ قليل ، بالشكر للجمعية العمومية لنقابة المهندسين والقضاء المشرفين على انتخابات التجديد النصفي، واعضاء المجلس الاعلى.

وبدأ الموتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي، بالسلام الجمهوري.

وقد اعلن المستشار فوزي عمر رئيس العليا القضائية المشرفه على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، واكد ان اللحنة تلقت عدد من الشكاوي خلال العملية الانتخابية وبعد الفحص تأكد سلامة الاعمال، وقد اعلن فوز كل من:

المهندس كريم احمد

محي الدين عبدالحي

هشام محمد بيومي

شعبة كهرباء

احمد عبدالحكيم

عبداللطيف حسني

شعبة ميكانيكا

عبدالله عبدالرحيم

عزة ابراهيم

عفاف عبدالحي

منال عبدالعزيز

شعبة ميكانيكا تحت السن

محمد عصران

احمد عبدالنبي

مدني فوق السن

زينب محمد شور

زينب ابراهيم

هشام احمد سعيد

السيد حسن احمد

وليد احمد فواد

شعبة مدني تحت السن

محمد ثروت

محمد مرسي صابر

شعبة عمارة فوق السن

محمد حمودة

معتز طلبة

فاطمة عبدالحليم

ابتسام خضر

احمد سيد

شعبة عمارة تحت السن

عبدالعظيم محمد عبدالعظيم

سمير احمد ابو الفتوح

‏عبد الرحيم إبراهيم مسوكي محمد 1146 صوت

عفاف عبد الحي عبد العزيز 1051 صوت

محمد عبد العاطي عبد 1025 صوت

منال عبد العزيز علي مكاوي 942 صوت

محمد سعد محمود 1000 صوت

محمد رضوان محمود عبد النبي



شعبة مدني فوق السن

هشام أحمد السعيد الزعبلاوي ١٢٤٠ صوت

السيد حسن أحمد عبد الرحمن 1883 صوت

وليد أحمد فؤاد محمد 1847صوت

ثروت فتحي أبو الفتوح محمد بورس ب 1٩٥٣

محمد حمودة محمد عبد المحرم 930 صوت

محمد الرجبي 781 صوت

فاطمة إسماعيل 734.

وكانت اجرت نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية يوم الجمعة، الماضية انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بالاضافة لسبع شعب فرعية.

وقد أعلنت النقابة الفرعية بالقاهرة اسماء الفائزين امس الاحد.