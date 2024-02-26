مدرب الزمالك يستعجل طبيب الفريق لإعداد تقرير شامل عن إصابة "زيزو"

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك من الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سرعة اعداد تقرير شامل عن حالة اصابة أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الذى تعرض للاصابة بالامس اثناء مشاركته مع الزمالك أمام فريق ابو سليم الليبي في بطولة الكونفيدرالية الافريقية .

ويرغب المدير الفنى الوقوف على حجم اصابة اللاعب بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر ان يستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.