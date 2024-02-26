ads
الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يستعجل طبيب الفريق لإعداد تقرير شامل عن إصابة "زيزو"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك من الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سرعة اعداد تقرير شامل عن حالة اصابة أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الذى تعرض للاصابة بالامس اثناء مشاركته مع الزمالك أمام فريق ابو سليم الليبي في بطولة الكونفيدرالية الافريقية .

ويرغب المدير الفنى الوقوف على حجم اصابة اللاعب بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

ومن المقرر ان يستأنف  الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء  استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية  ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية. 

بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي البرتغالي جوزيه جوميز بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أحمد مصطفى زيزو