جهاز 6 أكتوبر يطرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات بالمدينة بانتفاع 3 سنوات

أعلن جهاز مدينة 6 اكتوبر، عن طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات بعدد 7 مزايدات بالمظاريف المغلقة، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد 3/3/2024، وجلسة فتح المظاريف المغلقة يوم الأحد 24/3/2024 بمقر الجهاز.



وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن المناطق التي تم طرحها تشمل: موقع رقم 1 بين القطعتين رقم (۲۷- ۲۸ ) محور 47 /100 بمساحة ٣٧٢٠م٢ ، وموقع رقم 2 بين القطعتين ( ۳۸ – ۳۹) محور 47 /100 بمساحة ٥٥٢٠ م٢، وموقع رقم3 بين القطعتين رقمي ( 41 – 50/1) محور 47 /100 بمساحة ٧٠٨٠م٢، وموقع رقم 4 بين القطعتين ( 50/ 6 ـ ٥٤) محور 47 /100 بمساحة ٩٧٢٠م2، وموقع رقم 5 بين القطعتين ( ٦٧ - ٦٨) محور 47 /101 بمساحة ٤٢٦٠م٢، وموقع رقم 6 بين القطعتين ( 4 – 5) مرکز خدمات الحي الخامس والسادس بمساحة ٢٥٦٠م٢، وموقع رقم 7 مكان انتظار بجوار جهاز المدينة " أرض المعارض "، وتشمل 4 قطع، قطعة رقم 1 بجور حلو الشام، وقطعة رقم 2 بجوار محلات الجهاد، وقطعة رقم 3 بجوار محلات الجهاد والمجد، وقطعة رقم 4 أسفل المظلات بمساحة اجمالية ١٩٤٧ م٢.