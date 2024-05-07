بحضور نجوم الفن.. السمسمية تختتم لياليها على المسرح العائم

اختتم العرض المسرحي «السمسمية» ليالي عرضه، على خشبة المسرح العائم الصغير، وسط حضور جماهيري على رأسهم الفنان ميدو عادل، الفنان ناصر شاهين، الفنان رشدي الشامي، الناقدة الدكتورة سامية حبيب، مايسة زكي، الفنان حمادة شوشة، الفنان : ياسر أبو العينين، الفنان علي كمالو، وآخرون.

السمسمية تلقي الضوء على تنويريين مدن القناة

العرض من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، وتتحدث السمسمية عن بطولات مجموعة من التنويريين ولدوا في محافظات مدن القناة، ويلقى الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية هامة.

السمسمية من بطولة الفنانين: آسر علي، إيمان مسامح، محمد النمس، أحمد جمال، عبدالرحمن آل مرسي، مريم سعيد، جاكلين سعد، سالي النمس، وسام مصطفى، أشرف عبدالرؤوف، هيثم درويش، أحمد السيد، روجينا نادي، وإياد القاضي، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، ماكياج رحاب طايع، مساعدو الإخراج رحمة محمد، دنيا بكر، مخرجون منفذون عليا عبدالخالق، فاطمة عصمت، وأحمد ماهر، والعمل من كتابة وإخراج سعيد سليمان.

ومن المقرر أن يخوض عرض السمسمية مرحلة التجوال لمدة 12 يوما، ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمحافظات مصر.