معقبًا على التصعيد في رفح.. باحث: الحكومة الإسرائيلية تريد تعديل المقترح المصري

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن حكومة بنيامين نتنياهو هشة للغاية، فالجميع تفاءل بعد موافقة حماس على الهدنة، ولكن كعادة إسرائيل شنت الكثير من الغارات على رفح الفلسطينية.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تلعب دورًا هامًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع في قطاع غزة، من خلال تحركاتها.

ونوه بأن إسرائيل تعتمد حاليًا على العمليات النوعية في رفح، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة، ما هو إلا ورقة للضغط على الفصائل الفلسطينية.

وتابع أن تصريحات بعض المسؤولين تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تريد تعديل بعض البنود في المقترح المصري، حيث جاء ذلك بعد التصعيد في رفح الفلسطينية.