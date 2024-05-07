بواتينج يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري في شباك الأهلي

أحرز اللاعب الغاني بنيامين بواتينج، الهدف الأول لفريق الاتحاد السكندري في مرمى الفريق الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

جاء هدف بواتينج في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

كان الأهلي حسم الشوط الأول بثلاثية الأهلي عن طريق وسام أبو علي من ضربة جزاء في الدقيقة 27 ورضا سليم في الدقيقة 32 وعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 43.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك الأهلي 27 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.

وأعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: عمرو الوحش، خالد الغندور، مورو ساليفو.

خط الهجوم: أحمد عيد، مابولولو، عبد الغني محمد.