مسؤول روسي: أي عملية إسرائيلية محتملة في رفح الفلسطينية قد تتحول إلى كارثة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن أي عملية إسرائيلية محتملة في مدينة (رفح) الفلسطينية، قد تتحول إلى كارثة إنسانية.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الإخبارية الروسية عن بوجدانوف اليوم الثلاثاء قوله: "إن أكثر من مليون ونصف المليون شخص من المدنيين، يتركزون حاليًا في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح".. مضيفا أن "كارثة إنسانية ستحدث جراء القصف وعمليات الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة (رفح) سيكون أمرا "لا يحتمل"، في وقت أعلنت حركة "حماس" أمس أنها أبلغت الوسطاء في مصر وقطر بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

