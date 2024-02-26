فلسطين.. إصابات خطيرة بعد قصف الاحتلال منزل في حي الجنينة شرق رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بوجود عدد من الإصابات بعد قصف الاحتلال منزلًا في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد مواطنين اثنين بينهم امرأة، وإصابة 14 آخرين، جراء قصف إسرائيلي على منزل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين، في مختلف أنحاء قطاع غزة، باستخدام جميع الآلات الحربية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، ارتفع عدد شهداء القصف على منزلًا يعود لعائلة أبو العين في حي النصر برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إلى 4 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.

واستشهد، أمس الأحد، عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين على الطريق الساحلي غرب غزة، فقصفت المدفعية الإسرائيلية والمسيرات على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطاع غزة.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على منزلًا في حي الزيتون، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير، ولم تتمكن سيارات الاسعاف من نقلهم جميعًا إلى المستشفيات بسبب استهداف الاحتلال لأي مواطن يتحرك في المكان.

وتواصل قوات الاحتلال العدوان على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فسقط آلاف الشهداء الفلسطينيين، وارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير، نتيجة القصف المكثف والمستمر من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاستهدافات التي تنفذها الطائرات المسيرة في كل مكان، ونتج عن ذلك، استشهاد 29.692 مواطنًا فلسطينيًا، وإصابة 69.879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.