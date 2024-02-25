في مثل هذا اليوم.. مرور 33 عامًا على تفكيك "حلف وارسو"

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 25 شهر ذكري مرور 33 عاما على تفكيك حلف "وارسو"في 25 فبراير عام 1991، حيث أعلنت نهاية الحلف من قبل وزراء الدفاع.

ما هو حلف وارسو ؟

هو منظمة معاهدة وارسو، و عرفت رسميا بمعاهدة الصداقة والتعاون والمعونة المشتركة، وبشكل عام بحلف وارسو، وتعد معاهدة أمن مشترك، وقعت في وارسو عاصمة بولندا بين الاتحاد السوفييتي وسبع جمهوريات اشتراكية أخرى من الكتلة الشرقية في مايو من عام 1955 خلال الحرب الباردة.

و كان حلف وارسو التكملة العسكرية لمجلس التعاون الاقتصادي، وهو المنظمة الاقتصادية الإقليمية للدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية والوسطى.

و أقيم حلف وارسو في رد فعل على انضمام ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1955 وفقا لمؤتمري باريس ولندن لعام 1954.

وجرى تأُسسس حلف وارسو بتحقيق للقوى أو كثقل موازن لحلف شمال الأطلسي،و لم تقع مواجهة عسكرية مباشرة بين التكتلين، وشن الصراع على أسس أيديولوجية في حروب بالوكالة. مما ادى الى إنشاء كل من حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي إلى توسيع القوات العسكرية ودمجها ضمن التكتلين المعنيين.

وحدث اكبر انخراط عسكري بغزو حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا في شهر أغسطس عام 1968 ، فانسحبت ألبانيا من الحلف عقر مرور أيام لا تتعدى الشهر.

إنهيار حلف وارسو:

وبدأ انهيار حلف وارسو بالكامل بالتزامن مع امتداد ثورات 1989 إلى الكتلة الشرقية، انطلاقاً من حركة التضامن في بولندا ونجاحها الانتخابي في شهر يونيو عام 1989 ونزهة عموم أوروبا في أغسطس من عام 1989.

تفكيك الحلف

وانسحبت ألمانيا الشرقية من الحلف في أعقاب إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. ،خلال اجتماع في المجر في 25 فبراير عام 1991، أُعلنت نهاية الحلف من قبل وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء الست المتبقية.

وتفكك الاتحاد السوفييتي في شهر ديسمبر م عام 1991، وذلك على الرغم من تشكيل معظم الجمهوريات السوفييتية السابقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي عقب وقت قصير.

انضمام دول الخلف الي حلف شمال الأطلسي

وخلال الأعوام العشرين التالية، انضمت جميع دول حلف وارسو خارج الاتحاد السوفييتي إلى حلف شمال الأطلسي (انضمت ألمانيا الشرقية إلى الحلف من خلال إعادة اتحادها مع ألمانيا الغربية، وانضمت إليه جمهورية التشيك وسلوفاكيا بصفتهما دولتين مستقلتين، ثم انضمت إلى الحلف أيضا دول البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي.