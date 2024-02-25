7 مارس.. آخر موعد للتسجيل بالمؤتمر السابع للبحوث الطلابية 2024 بعلوم القناة

تستعد كلية العلوم جامعة قناة السويس لتنظيم مؤتمرها الطلابي للبحوث الطلابية، المنتظر عقده يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2024 تحت عنوان "التحديات والإبداع : دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس ، وبإشراف عام محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، وبإشراف تنفيذي الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وإشراف الدكتور الشاذلي محمد عباس وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف تنفيذي الدكتورة ياسمين محمد حسن مدير وحدة الدعم الطلابي بالكلية ومقرر المؤتمر.

هذا وأعلنت وحدة الدعم الطلابي بكلية العلوم عن استمرار التسجيل للمؤتمر حتى 7 مارس القادم.

والاستعلام والتسجيل في المؤتمر يكون من خلال التواصل مع عضو اللجنة المنظمة في كل قسم من أقسام الكلية.

وللحصول علي استمارة ملخص البحث ( حمل الاستمارة من هنا)

https://shorturl.at/blpNR

للتسجيل في مشاركة بالموتمر بوستر عرض شفوي من خلال اللينك:

https://forms.gle/b4XqRsmfE7z8vosu6

وعلى هامش المؤتمر يتم عرض المواهب الطلابية من غناء ، شعر ، عزف ، رسم.

على الراغبين في المشاركة التسجيل في فقرة المواهب من خلال اللينك:

https://forms.gle/Nq2pJkMN3s1Bif5H9

يُذكر أن المشاركة في المؤتمر مجاناً، وستقدم الكلية جوائز لأفضل الأبحاث الطلابية في كل مجال، إلى جانب شهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر.