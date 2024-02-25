"بقلب أحمر".. حسام حبيب يعلق على غناء شيرين "كدابة"

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب وهي تغني في فيديو مقطع من أغنية "كدابة" التي طرحها مؤخرا حسام حبيب عقب انفصالهما.

الفيديو شاركه مصفف شعر النجمات طوني المندلق عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" من تحضيرات شيرين قبل حفلها الذي أقيم مساء أمس السبت في لبنان.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع من قبل جمهور حسام حبيب ليقوم بإعادة نشره عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" على خاصية الاستوري مع إضافة "قلب" كتعليق على الفيديو.

يشار إلى أن موقع "يوتيوب" قام مؤخرا بحذف أغنية "كدابة" التي عاد بها حسام حبيب للغناء وذلك بعد مرور خمسة أيام على إطلاقها، بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن محمد شفيق لحسام حبيب وصناع الأغنية باقتباس مذهب الأغنية من أغنية أنتجها لمحمود عز منذ شهر تقريبًا، وحملت اسم "بياعة".

بينما طرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرا كانت أغنية "الدهب" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

