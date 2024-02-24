وزير التعليم يشدد على ضرورة تفعيل اليوم الرياضي بالمدارس

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية تفعيل اليوم الرياضي داخل المدارس، وتنفيذ توجيهات الوزارة بعمل يوم كامل رياضي وثقافي وفنى من كل أسبوع لكل صف دراسي، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، مؤكدًا أن بناء الإنسان يتمثل في تعلم الطالب تعليمًا حقيقيًا وتنمية جميع جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهذا هو الدور المنوط بالمدرسة.

و أشار الوزير خلال اجتماعا عقده بحضور قيادات التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، إلى أن هناك نماذج مضيئة فى التعليم المصرى، ومن هذه النماذج مدارس مصر المتكاملة لغات "EILS" والتي تم افتتاح ٤ مدارس منها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج التعليمي بمختلف المحافظات.

كما استعرض الوزير أيضا نموذج مدارس STEM والتي يبلغ عددها مدرستان داخل محافظة المنوفية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإنشاء مدرسة فى كل محافظة، وجارٍ العمل فى هذا الإطار مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لها.

وتابع حجازي أن الوزارة تحرص دائما على تكريم ورعاية الطلاب الموهوبين وذلك لتشجيعهم واستمرار تفوقهم فى مختلف المجالات.