شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ علي شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاحد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من اقصي والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 25 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمي والصغرى 15 درجة .