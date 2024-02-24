قاتل سيدة بدر أمام النيابة :«استغليت وحدتها فخنقتها وسرقت فلوسها وهربت»

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط عامل سوبر ماركت متهم بقتل سيدة داخل شقتها لسرقتها بمدينة بدر.

وقال المتهم خلال التحقيقات :« كنت شغال في سوبر ماركت قريب من مسكن المجني عليها، وكنت أقوم بتوصيل الطلبات لها داخل شقتها وخلال ترددي علي الشقة لاحظت إقامتها بمفردها».

وتابع المتهم: « بعد فترة تركت العمل داخل السوبر بسبب خلافات مع صاحبه ونفذت أموالي ولم أجد طريقه سوي سرقة السيدة المقيمة بمفردها بجوار عملي السابق، وتمكنت من الدخول للشقة فقمت بخنقها واستوليت علي مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة، ثم قمت بالفرار حتي نجحت الشرطة في ضبطي».

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة وزوجها) بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية-مقيم بدائرة القسم) بقصد سرقة أموالها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.