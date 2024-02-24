اليوم.. أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب محمول في الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت بالدائرة الرابعه، المنعقدة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أولي جلسات محاكمة المتهم" محمد. خ. م" 21عاما، في التهمة المنسوبة إليه بإنهاء حياة شاب يدعى محمد .ص 19سنه، بطعنه بآلة حادة "سكين" بالصدر أدت إلى وفاته، وذلك بقرية معصرة صاوي بمركز طاميه بمحافظة الفيوم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية بمقتل "محمد. ص. ف" 19 عامًا، سائق توك توك، مقيم بقرية معصرة صاوي.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وآخر يدعى "محمد. خ. م" سائق توك توك، مقيم بنفس القرية، بسبب الخلاف على بيع هاتف محمول، تطور الخلاف لمشاجرة نتج عنها قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته.