خليج نعمة بشرم الشيخ يحتضن بطولة كأس إفريقيا والعرب للترايثلون

تتواصل، اليوم السبت، ثاني فعاليات منافسات البطولات العربية الأفريقية للترايثلون، التي يستضيفها خليج نعمة بمدينة السلام شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 22 لـ25 فبراير الجاري، وتشمل كأس العرب وكأس إفريقيا المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وكأس العرب وأفريقيا للناشئين وأيضا كأس إفريقيا للباراترايثلون المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكواترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

وتأتي البطولة تنفيذًا لخطة نشاط الاتحاد المصري للترايثلون للموسم الرياضي 2023 / 2024.

وأشار محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إلى أن البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لرياضة الترايثلون، وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لرياضة الترايثلون.

وأكد أحمد مسعد وكيل المديرية أن إطلاق بطولة الترايثلون من شرم الشيخ يأتي استكمالا لمسيرة النجاح الرياضي الذي تقدمه المدينة في استضافة البطولات الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن بطولات الترايثلون تنطلق سنويًا من مدينة السلام، وتدرج ضمن البطولات التأهيلية للأولمبياد، كما أنها تضم بطولة البارا ترايثلون الرياضية التي يتنافس فيها فئات من أصحاب الهمم والتي تساعد على ترسيخ قيم الدمج المجتمعي لهم.