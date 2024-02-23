لجنة انتخابات المهندسين بالقاهرة: 1500 عضو صوتوا بالتجديد النصفى حتى الآن

قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، إن عدد الذين شاركوا بالتصويت فى انتخابات التجديد النصفي حتى الآن بلغ نحو 1500 مهندس، من إجمالى 230 ألف عضو لهم حق التصويت بالنقابة الفرعية، مشيرا إلى أن تلك هى النسب المعتادة فى التجديد النصفى خاصة الذي لا يتضمن الاقتراع على مقعد النقيب العام.

وأوضح الكيكى، فى تصريحات صحفية، أن انتخابات التجديد النصفى السابقة نسب المشاركة لم تختلف كثيرا عن هذه المرة، حيث يقدر الفرق بينهما حوالى من 10 إلى 15%، لافتا إلى أن اللجان بدأت فى استقبال الناخبين منذ العاشرة من صباح اليوم، وتسير عمليات التصويت بانتظام حتى الآن.



وأشار رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، إلى أن اللجنة راعت توفير كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التصويت على المهندسين، وعدم وجود زحام أمام اللجان.