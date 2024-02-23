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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تحت مظلة التحالف الوطني نشاط مكثف للهيئة الإنجيلية لأكثر من 5000 مزارع من مبادرة "ازرع" في 16 محافظة

جانب من المستفيدين
جانب من المستفيدين
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نفذ قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية -تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي- عددًا من الأنشطة المتميزة خلال الأسبوع الماضي في عدد من المحافظات، خاصةً مع المزارعين في مبادرة "ازرع"، من محافظات الجيزة والمنوفية والدقهلية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

كما استهدف نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية خلال أسبوع أكثر من 5000 مستفيد بلقاءات رفع وعي المزارعين بمحصول القمح، وتقديم دعم فني لزيادة إنتاجية الفدان، والإجابة على استفسارات المزارعين التي تواجههم حفاظًا على المحصول، كما تم تنفيذ عدد من القوافل البيطرية للفحص وعلاج الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والثروة الداجنة، ما بين جراحة ورعاية تناسلية وعلاج باطنة ورش وتجريع للمواشي، بالإضافة إلى عمل حملات قياس سكر في الدم وضغط الدم للاطمئنان واكتشاف الأمراض مبكرًا.

ومن جانبها قالت  مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة: "مستمرون في تنفيذ أنشطة رفع الوعي وتقديم الدعم الفني اللازم لمزارعي مبادرة "ازرع" في جميع محافظات المبادرة، وخاصةً في قضايا الري والتسميد والوقاية من الإصابة بالأمراض، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية والحفاظ على محصول القمح".

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