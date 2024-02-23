حبس المتهمين فى مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل و4 مصابين بأوسيم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص واصابة 4 اخرين فى مشاجرة بمنطقة بشتيل التابعة لمركز اوسيم، وامرت بتشريح جثمان الشخص المتوفى والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، واستمعت الى افادات شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة، كما امرت بضبط المتهمين وامرت بحبسهم 4 ايام على زمة التحقيقات.

وأفادت التحريات بأن مشادة كلامية حدثت بين طرفين سرعان ما تطورت الى مشاجرة بسبب خلافات بينهم، وادى ذلك الى قيام احد طرفى المشاجرة باخراج فرد خرطوش واطلقه الى الطرف الاخر مما ادى الى وفاة شخص يدعى"على.ع" واصابة 4 اخرين.

كان مأمور مركز شرطة أوسيم بمديرية امن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابين بالخرطوش إثر ادعاء مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين نشوب مشادة كلامية بين طرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات قديمة، أسفرت المشاجرة عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين بطلقات خرطوش.

بتقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض على المتهمين والسلاح المستخدم مع إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.