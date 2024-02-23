حبس عاطلين في حيازة مواد مخدرة بالساحل

قررت نيابة الساحل حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة بمنطقة الساحل وكلفت المباحث الجنائية إجراء التحريات حول الواقعة وكان قسم شرطة الساحل تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازة المخدرات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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