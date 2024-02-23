حلا شيحة: بحب يوم عيد ميلادي واتخلقنا لسبب عظيم

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها الموافق اليوم ٢٣ فبراير، وذلك بكتابة كلمات مؤثرة ورسالة خاصة لوالديها ولجمهورها.

ونشرت الفنانة حلا شيحة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة لها احتفالا بعيد ميلادها لتشارك بها جمهورها، وعلقت عليها "زى النهارده يوم ٢٣ فبراير اتولدت مش عارفة الساعة كم، بس عارفة إني بحب اليوم والرقم ده جدًا".

وتابعت الفنانة حلا شيحة "يوم ٢٣ برضو عيد جواز بابا وماما، أحلى وأحن أب وأم فى الدنيا، ربونا بطريقة مختلفة وكبرنا بروح مختلفة، وهما بجد طيبين لأبعد الحدود، الطيبة ساعات مش أحسن حاجة بس الطيبة نادرة".

واختتمت الفنانة حلا شيحة: "بتمنى سنة كلها تجديد ونجاح واستقرار ليا ولأهلى ولكل الناس، وبتمنى نشوف سلام فى العالم ومؤمنة إن وجودنا فى الدنيا لهدف عظيم، وإننا نكون اد الإنسانية إللى إداها ربنا لينا ونكون قادرين على التغيير لعالم أحسن لينا".

تشارك الفنانة حلا شيحة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "امبراطورية م"، بطولة خالد النبوى، حلا شيحه، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، هاجر السراج، مايان السيد، إيمان السيد، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والإخراج محمد سلامة.

IMG_20240223_112548