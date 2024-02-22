تجديد عقد مدرب إسبانيا قبل يورو 2024

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وجدد الاتحاد الإسباني عقد مدرب منتخب إسبانيا حتى صيف عام 2026، مع وجود شرط في العقد يسمح بتمديده حتى بطولة كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:«وافقت لجنة إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في جلستها اليوم الخميس، على تفويض هيئات الاتحاد بممارسة بند التجديد المتضمن في عقد المدرب الوطني لويس دي لا فوينتي».

وأضاف البيان: «وسيسمح ذلك بتوسيع العلاقة بين الطرفين حتى عام 2026، وهو العام الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة».

وتابع الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه: «وتعتبر لجنة الإدارة أن تجديد دي لا فوينتي خطوة ضرورية للمنتخب وللمؤسسة التي تدير كرة القدم في إسبانيا، من خلال توفير الاستقرار للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستنطلق في شهر يونيو المقبل».

وكان عقد دي لا فوينتي، ينتهي مع نهاية يورو 2024، الذي يقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من العام الجاري.

وتولى لويس دي لا فوينتي، مهمة تدريب منتخب إسبانيا، خلفًا للمدير الفني لويس إنريكي، عقب توديع الماتادور الإسباني مونديال 2022 من دور الـ16 بعد الخسارة من المغرب.